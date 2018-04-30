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30.04.2018  08:25

Хацкевич про перемогу над Ворсклою: Виконали завдання і йдемо далі

 

У Полтаві під час матчу 29-го туру першості Прем'єр-ліги між Ворсклою та Динамо (0:1) на перший план вийшов результат. 

Про це після матчу говорив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Була важка гра, яка тримала в напрузі. У нас є свої завдання, у Ворскли - свої. Ніхто не хотів поступатися. Було більше силового футболу, ніж розумного. Але в таких іграх результат виходить на перше місце. Ми його досягли і йдемо далі", - розповів керманич. 

"Ворскла грає в силовий, атлетичний футбол з великою кількістю довгих передач. Ми були готові до цього, до навісів з центральної зони і флангів. Не можна сказати, що Бойко часто вступав в гру, повторюся, тиск на наші ворота був тільки після стандартних положень і флангових передач", - цитує Хацкевича прес-служба Динамо. 

Нагадаємо, єдиний гол у ворота полтавців на 63-й хвилині забив Дьємерсі Мбокані з передачі Томаша Кендзьори. 

Як відомо, Шахтар мінімально переміг Маріуполь у 29-му турі та зберіг перевагу у три очки над Динамо.





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