Мілевський отримав серйозну травму

Артем Мілевський

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський отримав травму в матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі проти Луча.

Футболіст після стику невдало приземлився на газон. Нападника забрала "швидка" до лікарні.

Інформація про те, що він міг зламати руку - не підтвердилася. Як повідомили представники прес-служби брестського Динамо, у Артема Мілевського не перелом, а вивих.

Про терміни повернення нападника поки не повідомляється, пише By.Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Мілевський віддав гольовий пас в Кубку Білорусі.