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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 23:25
Мілевський отримав серйозну травму
|Артем Мілевський
Форвард брестського Динамо Артем Мілевський отримав травму в матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі проти Луча.
Футболіст після стику невдало приземлився на газон. Нападника забрала "швидка" до лікарні.
Інформація про те, що він міг зламати руку - не підтвердилася. Як повідомили представники прес-служби брестського Динамо, у Артема Мілевського не перелом, а вивих.
Про терміни повернення нападника поки не повідомляється, пише By.Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Мілевський віддав гольовий пас в Кубку Білорусі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій