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06.04.2018  13:44

Італійський журналіст: Луніна тут ніхто не знає, проте скаути Інтера добре розуміються на своїй роботі

 Андрій Лунін

Воротар Зорі та збірної України Андрій Лунін нікому не відомий в Італії, проте це не означає, що ним не цікавляться провідні клуби.

Таку заяву, коментуючи можливий інтерес Інтера до 19-річного таланта, зробив італійський журналіст Філіппо Марія Карпа. 

"При всій повазі, я не знав про це воротаря, поки на Transfermarkt не з'явились перші чутки. Не думаю, що про Андрія в Італії взагалі хтось щось чув - просто в нашій країні мало стежать за чемпіонатом України. Думаю, добре обізнані в цьому питанні тільки скаути. Однак Інтер завжди доводив вміння вести роботу щодо воротарів. І якщо Лунін справді перейде в Інтер, то лише з тієї причини, що хтось в клубі порахував, що у цього хлопця дійсно велике майбутнє", - вважає журналіст.

"У "Інтера" вже є молоді воротарі: дуже хороший Раду, ді Грегоріо намагається від нього не відставати ... Думаю, на цій позиції буде сильна конкуренція, і я не бачу в цьому нічого поганого. Ханданович не може бути впевнений в тому, що завтра він залишиться першим номером. Лунін ж міг би вирушити в оренду, щоб пристосуватися до нових реалій і проявити себе в нових для себе умовах. У Інтера дуже вимогливі вболівальники, і грати на Джузеппе Меацца" непросто, - цитує журналіста dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.





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