СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 18:17
СК Дніпро-1 - Металіст 1925: відео онлайн-трансляція матчу лідерів Другої ліги
7 квітня у Дніпрі харківський Металіст 1925 грає із місцевим СК Дніпро-1 у рамках 24-го туру першості Другої ліги у групі В.
Гра розпочалася о 18:00.
СК Дніпро-1 лідирує у першості, маючи в активі 56 очок. На два менше у харків'ян.
Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 зіграє у 1/2 фіналу Кубку України проти київського Динамо.
Нагадаємо, у попередніх матчах СК Дніпро-1 та Металіст 1925 здобули перемоги у своїх протистояннях.
Матч СК Дніпро-1 - Металіст 1925 можна подивитися на нашому сайті.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій