СК Дніпро-1 - Металіст 1925: відео онлайн-трансляція матчу лідерів Другої ліги

7 квітня у Дніпрі харківський Металіст 1925 грає із місцевим СК Дніпро-1 у рамках 24-го туру першості Другої ліги у групі В.

Гра розпочалася о 18:00.

СК Дніпро-1 лідирує у першості, маючи в активі 56 очок. На два менше у харків'ян.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 зіграє у 1/2 фіналу Кубку України проти київського Динамо.

Нагадаємо, у попередніх матчах СК Дніпро-1 та Металіст 1925 здобули перемоги у своїх протистояннях.

Матч СК Дніпро-1 - Металіст 1925 можна подивитися на нашому сайті.