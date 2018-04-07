Хацкевич зробив заяву щодо скандального нападника Динамо
|Жуніор Мораес мав момент у грі із Зорею, а Дьємерсі Мбокані (праворуч) нічим не відзначився/ФК Динамо
Скандальний нападник Динамо Дьємерсі Мбокані, який пропустив більшу частину матчів 2018 року через травму, потроху набирає форму.
Про це після матчу 26-го туру УПЛ Динамо - Зоря (4:0) розповів керманич киян Олександр Хацкевич, який випустив Мбокані на поле на 65-й хвилині при рахунку 3:0.
"Якщо Мбокані, в основному, лише чіплявся за м'ячі, то у Мораеса був хороший момент. В цілому, Жуніор більш агресивно зіграв, і це природно, адже він зараз краще готовий, ніж Мбокані. Дьемерсі ми теж повинні давати ігрову практику. Він потихеньку набирає кондиції, але без ігрової практики ми не зможемо в повній мірі визначити його ігровий стан", - цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, у грі відзначилися Микита Бурда, Беньямін Вербич, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков.
Раніше Хацкевич висловив думку, що Динамо провело чудовий поєдинок та здобуло заслужену перемогу.
Додамо, що раніше у негативному світлі про Мбокані висловився президент Динамо Ігор Суркіс. Також стало відомо, що скоріше за все Динамо не продовжуватиме контракт із африканським нападником.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій