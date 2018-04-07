Хацкевич зробив заяву щодо скандального нападника Динамо

Жуніор Мораес мав момент у грі із Зорею, а Дьємерсі Мбокані (праворуч) нічим не відзначився/ФК Динамо

Скандальний нападник Динамо Дьємерсі Мбокані, який пропустив більшу частину матчів 2018 року через травму, потроху набирає форму.

Про це після матчу 26-го туру УПЛ Динамо - Зоря (4:0) розповів керманич киян Олександр Хацкевич, який випустив Мбокані на поле на 65-й хвилині при рахунку 3:0.

"Якщо Мбокані, в основному, лише чіплявся за м'ячі, то у Мораеса був хороший момент. В цілому, Жуніор більш агресивно зіграв, і це природно, адже він зараз краще готовий, ніж Мбокані. Дьемерсі ми теж повинні давати ігрову практику. Він потихеньку набирає кондиції, але без ігрової практики ми не зможемо в повній мірі визначити його ігровий стан", - цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у грі відзначилися Микита Бурда, Беньямін Вербич, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков.

Раніше Хацкевич висловив думку, що Динамо провело чудовий поєдинок та здобуло заслужену перемогу.

Додамо, що раніше у негативному світлі про Мбокані висловився президент Динамо Ігор Суркіс. Також стало відомо, що скоріше за все Динамо не продовжуватиме контракт із африканським нападником.