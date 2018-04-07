Суркіс розповів, що зміниться у Динамо із співробітництвом з екс-менеджером Металіста Маркевича

Євген Красніков

Колишній спортдиректор Металіста Євген Красніков буде працювати над підсиленням Динамо.

Про це в інтерв'ю Football Hub заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Ми з ним досягли домовленості. Вважаю, що він один з найпродуктивніших селекціонерів в нашій країні, який довів своїми трансферами. Ми домовилися, що з нового сезону буде разом працювати. Сподіваюся, що йому вдасться на ті проблемні позиції привезти якісних футболістів ", - розповів Суркіс.

"Ми не будемо міняти вектор нашої трансферної політики, у нас не стояло з ним розмову, що треба обов'язково запрошувати гравців з Аргентини, Бразилії, Перу або інших країн. Посилити ті позиції, для того щоб грати на хорошому рівні, перш за все, в Європі", - цитує боса киян СпортАрена.

Нагадаємо, у Металісті Мирона Маркевича Красніков здійснив декілька гучних трансферів, зокрема знайшовши у Бразилії майбутніх зірок українського чемпіонату Тайсона, Марлоса, Азеведу.

Нагадаємо, про те, що Красніков почне співпрацю із Динамо, повідомив Ігор Суркіс.

Також повідомлялося, що разом із Красніковим у Динамо працюватиме і екс-селекціонер Металіста та Дніпра.