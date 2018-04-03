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590 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 20:15
Динамо домовилося про співробітництво із колишньою людиною Ярославського - Суркіс
|Євген Красніков та Олександр Ярославський
Колишній спортивний директор Металіста та співробітник ФФУ Євген Красніков отримав посаду у Динамо.
Красніков, який працював у Металісті за часів Олександра Ярославського, відповідатиме у київській команді за трансфери, повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.
"Чутки щодо Євгена Краснікова відповідають дійсності. Ми досягли з ним домовленості про співпрацю з Динамо щодо трансферів футболістів. Наша спільна робота почнеться з наступного сезону. Упевнений, що досвід Краснікова піде на користь Динамо і допоможе зробити нашу команду сильнішою, - сказав Суркіс в коментарі Dynamo.kiev.ua.
Раніше про те, що Ярославський може розпочати фінансування Динамо, повідомили ЗМІ.
Проте згодом сам екс-президент Металіста спростував цю інформацію.
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