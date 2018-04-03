Динамо домовилося про співробітництво із колишньою людиною Ярославського - Суркіс

Євген Красніков та Олександр Ярославський

Колишній спортивний директор Металіста та співробітник ФФУ Євген Красніков отримав посаду у Динамо.

Красніков, який працював у Металісті за часів Олександра Ярославського, відповідатиме у київській команді за трансфери, повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Чутки щодо Євгена Краснікова відповідають дійсності. Ми досягли з ним домовленості про співпрацю з Динамо щодо трансферів футболістів. Наша спільна робота почнеться з наступного сезону. Упевнений, що досвід Краснікова піде на користь Динамо і допоможе зробити нашу команду сильнішою, - сказав Суркіс в коментарі Dynamo.kiev.ua.

Раніше про те, що Ярославський може розпочати фінансування Динамо, повідомили ЗМІ.

Проте згодом сам екс-президент Металіста спростував цю інформацію.