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547 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 22:44
Молодий талант Динамо у матчі із Зорею отримав травму, проте уникнув перелому ключиці
|Микола Шапаренко (у центрі)/ФК Динамо
Центральний півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав у матчі із Зорею у рамках 26-го туру УПЛ (4:0) травму ключиці.
Згідно із попереднім діагнозом, у 19-річного футболіста - розтягнення зв'язок, проте поки неясно, наскільки вони пошкоджені. Зате відомо, що Шапаренку вдалося уникнути перелому.
8 квітня футболісту зроблять МРТ, яке покаже ступінь серйозності травми, після чого лікарі дадуть чіткі прогнози щодо відновлення, пише zbirna.com.
Нагадаємо, Шапаренка замінили на 65-й хвилині після того, як він отримав пошкодження.
Раніше керманич Динамо Олександр Хацкевич висловив думку, що Динамо провело чудовий поєдинок та здобуло заслужену перемогу.
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