Молодий талант Динамо у матчі із Зорею отримав травму, проте уникнув перелому ключиці

Микола Шапаренко (у центрі)/ФК Динамо

Центральний півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав у матчі із Зорею у рамках 26-го туру УПЛ (4:0) травму ключиці.

Згідно із попереднім діагнозом, у 19-річного футболіста - розтягнення зв'язок, проте поки неясно, наскільки вони пошкоджені. Зате відомо, що Шапаренку вдалося уникнути перелому.

8 квітня футболісту зроблять МРТ, яке покаже ступінь серйозності травми, після чого лікарі дадуть чіткі прогнози щодо відновлення, пише zbirna.com.

Нагадаємо, Шапаренка замінили на 65-й хвилині після того, як він отримав пошкодження.

Раніше керманич Динамо Олександр Хацкевич висловив думку, що Динамо провело чудовий поєдинок та здобуло заслужену перемогу.