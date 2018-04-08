Стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона

Манчестер Юнайтед набрав 71-е очко в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-Ліги, здобувши перемогу над Манчестер Сіті (3:2).

Це найкращий результат манкуніанців в АПЛ з того моменту, як Алекс Фергюсон покинув пост головного тренера в 2013 році.

До завершення чемпіонату командам належить провести ще по 6 матчів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі.