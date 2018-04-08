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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 12:42
Стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона
Манчестер Юнайтед набрав 71-е очко в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-Ліги, здобувши перемогу над Манчестер Сіті (3:2).
Це найкращий результат манкуніанців в АПЛ з того моменту, як Алекс Фергюсон покинув пост головного тренера в 2013 році.
До завершення чемпіонату командам належить провести ще по 6 матчів.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій