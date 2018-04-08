Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
125 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.04.2018  12:42

Стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона

 

Манчестер Юнайтед набрав 71-е очко в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-Ліги, здобувши перемогу над Манчестер Сіті (3:2).

Це найкращий результат манкуніанців в АПЛ з того моменту, як Алекс Фергюсон покинув пост головного тренера в 2013 році.

До завершення чемпіонату командам належить провести ще по 6 матчів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі.





Читай також
Після вольової перемоги МЮ над Ман Сіті Моурінью привітав Гвардіолу із чемпіонством
Ман Сіті без Зінченка програв МЮ, зазнавши другої поразки у сезоні. Інші матчі 33-го туру чемпіонату Англії
Син Моуріньо був на лаві запасних МЮ у матчі проти Свонсі
Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ
Молодий талант МЮ може перейти в Ювентус
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
14:59
Футбол. У Карпатах образилися на Вернидуба через заяву про нетривалий вояж Шведа в Іспанію
14:44
Футбол. СК Дніпро-1 - Металіст 1925: відео огляд матчу лідерів Другої ліги
14:25
Теніс. Найкращий тенісист України повертається на корт через декілька місяців перерви
13:59
Хокей. Юніорська збірна України програла у спарингу перед чемпіонатом світу
13:39
Футбол. Ярмоленко може зіграти проти Штутгарта
13:15
Футбол. Моурінью зацікавлений в Неймарі
12:59
Футбол. Мілевський: Після перемог над Шахтарем Суркіс підкидав грошенят
12:42
Футбол. Стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!