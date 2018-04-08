В Італії вже пишуть, що Інтер віддасть Луніна в оренду

Андрій Лунін

Інтер ще не оформив трансфер Андрія Луніна із Зорі, а італійські ЗМІ вже знають, хто хоче орендувати юного українця.

Corriere dello Sport повідомляє, що в інтересах Луніна зацікавлені Болонья, Сампдорія і Дженоа.

Нагадаємо, що Луніна в Інтері розглядають як заміну Саміру Хандановичу, а заради кар'єри в Італії голкіпер відмовив Арсеналу, який також хотів придбати воротаря "Зорі".

Повідомляється, що трансфер Луніна обійдеться "нерадзурі" в 6 мільйонів євро, пише UA-Football.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль.