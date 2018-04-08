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138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 22:21
В Італії вже пишуть, що Інтер віддасть Луніна в оренду
|Андрій Лунін
Інтер ще не оформив трансфер Андрія Луніна із Зорі, а італійські ЗМІ вже знають, хто хоче орендувати юного українця.
Corriere dello Sport повідомляє, що в інтересах Луніна зацікавлені Болонья, Сампдорія і Дженоа.
Нагадаємо, що Луніна в Інтері розглядають як заміну Саміру Хандановичу, а заради кар'єри в Італії голкіпер відмовив Арсеналу, який також хотів придбати воротаря "Зорі".
Повідомляється, що трансфер Луніна обійдеться "нерадзурі" в 6 мільйонів євро, пише UA-Football.
Раніше повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій