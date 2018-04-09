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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 18:36
Тренер Роми після нищівної поразки від Барселони: Завтра нам потрібно диво і я в нього вірю
|Еусебіо Ді Франческо
Італійська Рома може сподіватися тільки на диво у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Барселони.
Про це напередодні гри сказав наставник римлян Еусебіо Ді Франческо.
"Завтра нам потрібно дати велику відповідь на поразку з рахунком 1:4. Віддамо всі сили на полі, щоб зробити просто немислимий камбек проти команди, яка майже не програє. Нам потрібно диво, і я вірю в нього. Чому б нам не зробити неймовірне і не здобути перемогу", - цитує Ді Франческо sport.ua.
Нагадаємо, що в Серії А Рома поступилася Фіорентині.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій