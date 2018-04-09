Тренер Роми після нищівної поразки від Барселони: Завтра нам потрібно диво і я в нього вірю

Еусебіо Ді Франческо

Італійська Рома може сподіватися тільки на диво у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Барселони.

Про це напередодні гри сказав наставник римлян Еусебіо Ді Франческо.

"Завтра нам потрібно дати велику відповідь на поразку з рахунком 1:4. Віддамо всі сили на полі, щоб зробити просто немислимий камбек проти команди, яка майже не програє. Нам потрібно диво, і я вірю в нього. Чому б нам не зробити неймовірне і не здобути перемогу", - цитує Ді Франческо sport.ua.

Нагадаємо, що в Серії А Рома поступилася Фіорентині.