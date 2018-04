Барселона розгромила Рому, Ліверпуль не лишив шансів Ман Сіті. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

4 квітня відбулося два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

Так, Ліверпуль розгромив 3:0 Манчестер Сіті, а Барселона - Рому із рахунком 4:1.

Матчі-відповіді заплановано на 10 квітня.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Перші матчі

4 квітня

Барселона - Рома - 4:1 (1:0)

Голи:1:0 - 38, автогол де Россі, 2:0 - 55, автогол Манолас, 3:0 - 59 Піке, 3:1 - 80 Джеко, 4:1 - 87 Суарес.

⏰ Final whistle at Camp Nou! ⚽ FC Barcelona 4-1 Roma 👟 De Rossi (og), Manolas (og), Piqué and Luis Suárez / Dzeko 👏 Come on Barça! 🔵🔴 #BarçaRoma #ForçaBarça pic.twitter.com/EvB235mruS

Ліверпуль - Манчестер Сіті - 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Саллах, 2:0 - 21 Окслейд-Чемберлен, 3:0 - 31 Мане.

Another magnificent European night at Anfield. 🙌



Let’s make sure we finish the job in Manchester. 🔴 pic.twitter.com/Tm2DdWaRvJ