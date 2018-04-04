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04.04.2018  23:38

Барселона розгромила Рому, Ліверпуль не лишив шансів Ман Сіті. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

 

4 квітня відбулося два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18

Так, Ліверпуль розгромив 3:0 Манчестер Сіті, а Барселона - Рому із рахунком 4:1.

Матчі-відповіді заплановано на 10 квітня.  

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Перші матчі

4 квітня

Барселона - Рома - 4:1 (1:0)

Голи:1:0 -  38, автогол де Россі, 2:0 - 55, автогол Манолас, 3:0 - 59 Піке, 3:1 - 80 Джеко, 4:1 - 87 Суарес.

Ліверпуль - Манчестер Сіті - 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Саллах, 2:0 - 21 Окслейд-Чемберлен, 3:0 - 31 Мане. 

Як відомо, українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Ман Сіті.

Нагадаємо, напередодні Реал розгромив Ювентус, а Баварія на виїзді здолала Севілью.





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