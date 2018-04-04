Барселона розгромила Рому, Ліверпуль не лишив шансів Ман Сіті. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
4 квітня відбулося два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
Так, Ліверпуль розгромив 3:0 Манчестер Сіті, а Барселона - Рому із рахунком 4:1.
Матчі-відповіді заплановано на 10 квітня.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/4 фіналу
Перші матчі
4 квітня
Барселона - Рома - 4:1 (1:0)
Голи:1:0 - 38, автогол де Россі, 2:0 - 55, автогол Манолас, 3:0 - 59 Піке, 3:1 - 80 Джеко, 4:1 - 87 Суарес.
⏰ Final whistle at Camp Nou!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 квітня 2018 р.
⚽ FC Barcelona 4-1 Roma
👟 De Rossi (og), Manolas (og), Piqué and Luis Suárez / Dzeko
👏 Come on Barça!
🔵🔴 #BarçaRoma #ForçaBarça pic.twitter.com/EvB235mruS
Ліверпуль - Манчестер Сіті - 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 Саллах, 2:0 - 21 Окслейд-Чемберлен, 3:0 - 31 Мане.
Another magnificent European night at Anfield. 🙌— Liverpool FC (@LFC) 4 квітня 2018 р.
Let’s make sure we finish the job in Manchester. 🔴 pic.twitter.com/Tm2DdWaRvJ
Як відомо, українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Ман Сіті.
Нагадаємо, напередодні Реал розгромив Ювентус, а Баварія на виїзді здолала Севілью.
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