Ювентус - Реал, Севілья грає проти Баварії. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
3 квітня у Європі відбудуться два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Так, у Турині місцевий Ювентус прийматиме мадридський Реал.
Також Севілья на своєму полі зіграє із мюнхенською Баварією.
Зазначимо, що матчі-відповіді у цих протистояннях заплановано на 11 квітня.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/4 фіналу
Перші матчі
3 квітня
Ювентус - Реал - 0:2 (0:1) (йде другий тайм)
Гол: 0:1 - 3 Роналду, 0:2 - 64 Роналду.
Севілья - Баварія - 1:2 (1:1) (йде другий тайм)
Голи: 1:0 - 32 Сарабія, 1:1 - 37, автогол Хесус Навас, 1:2 - 68 Тьягу Алькантара.
Нагадаємо, що 4 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті, а Рома - Барселону.
Раніше повідомлялося, що воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон зізнався у деяких переживаннях щодо Криштіану Роналду.
Також стало відомо, кого букмекери вважають фаворитом Ліги чемпіонів.
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