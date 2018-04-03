Ювентус - Реал, Севілья грає проти Баварії. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

3 квітня у Європі відбудуться два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Так, у Турині місцевий Ювентус прийматиме мадридський Реал.

Також Севілья на своєму полі зіграє із мюнхенською Баварією.

Зазначимо, що матчі-відповіді у цих протистояннях заплановано на 11 квітня.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Перші матчі

3 квітня

Ювентус - Реал - 0:2 (0:1) (йде другий тайм)

Гол: 0:1 - 3 Роналду, 0:2 - 64 Роналду.

Севілья - Баварія - 1:2 (1:1) (йде другий тайм)

Голи: 1:0 - 32 Сарабія, 1:1 - 37, автогол Хесус Навас, 1:2 - 68 Тьягу Алькантара.

Нагадаємо, що 4 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті, а Рома - Барселону.

Раніше повідомлялося, що воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон зізнався у деяких переживаннях щодо Криштіану Роналду.

Також стало відомо, кого букмекери вважають фаворитом Ліги чемпіонів.