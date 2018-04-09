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09.04.2018  21:40

Фещук: Жест мастурбації? Нічого такого, тільки емоції і радість від голу

Максим Фещук

Нападник Арсенала-Київ Максим Фещук стверджує, що він не "мастурбував" у матчі Першої ліги проти Десни (3:3).

Про це форвард заявив у коментарі footballhub.

"Коли забив гол, і він мене видалив, я запитав: "За що?". Каже: "За жест". Потім у протоколі написали за неспортивну поведінку. Я не зрозумів, це трактується так, що я когось хотів принизити. Такого нічого не було. Я переглядав кілька разів. Немає такого, за що я повинен вибачатися перед кимось, або перед уболівальниками Десни. Це не заслуговувало навіть на жовту картку.

Я сподіваюся, що клуб буде подавати апеляцію. Я буду себе захищати. Нехай викликають в КДК, будемо розбиратися. Я не знаю, як цей процес відбувається, але я чекаю апеляцію.

А кому я міг направити цей "жест мастурбації", кого міг принизити? Це упередження з боку КДК. Вони встали на захист арбітра, який демонструє, що він має рацію на 100%, що показав червону картку. А я вважаю, що суддя помилився.

Команда мене підтримала, не чув жодного слова, на кшталт "Що ти зробив?".

Кажуть "жест мастурбації"? Нічого такого, тільки емоції і радість від голу. Якщо подивитися повтор з камери, то можна побачити, що було тільки святкування зі своїми гравцями, ніяких жестів трибуні, я нічого фанам не показував", - запевнив Фещук.

Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.





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