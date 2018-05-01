Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
370 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 13:48
Реал - Баварія: прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів
1 травня у Мадриді відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу між Реалом та Баварією.
Букмекери вважають, що після поразки 1:2 вдома у баварців небагато шансів на вихід у фінал.
Так, на перемогу Реала на Сантьяго Бернабеу можна поставити із показником 2,20, Баварії - 2,87. Нічийний результат малоймовірний на думку аналітиків - 4,0.
А от на прохід гостей приймаються ставки із коефіцієнтом 4,0, а господарів - 1,22.
Нагадаємо, в іншому півфіналі тиждень тому Ліверпуль розгромив Рому вдома 5:2.
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