Реал - Баварія: прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів

1 травня у Мадриді відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу між Реалом та Баварією.

Букмекери вважають, що після поразки 1:2 вдома у баварців небагато шансів на вихід у фінал.

Так, на перемогу Реала на Сантьяго Бернабеу можна поставити із показником 2,20, Баварії - 2,87. Нічийний результат малоймовірний на думку аналітиків - 4,0.

А от на прохід гостей приймаються ставки із коефіцієнтом 4,0, а господарів - 1,22.

Нагадаємо, в іншому півфіналі тиждень тому Ліверпуль розгромив Рому вдома 5:2.