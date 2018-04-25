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25.04.2018  22:34

Баварія та Реал зійшлися у супердвобої. Матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

 

25 квітня у Мюнхені відбувається перший матч у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом

Представники Німеччини та Іспанії розпочали поєдинок о 21:45. 

Раніше букмекери назвали фаворита у протистоянні Баварії та Реала.

Також слід додати, що Реал та Баварія поб'ють рекорд за кількістю протистоянь у рамках Кубку/Ліги чемпіонів

Нагадаємо, напередодні у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль розгромив Рому

Ліга чемпіонів-2017/18

1/2 фіналу

Перший матч

25 квітня

Баварія - Реал - 1:1 (перерва)

Голи: 1:0 - 28 Кімміх, 1:1 - 44 Марселу. 

Баварія: Ульрайх, Рафінья, Боатенг, Гуммельс, Кімміх, Хаві Мартінес, Хамес Родрігес, Мюллер, Роббен (Тьягу Алькантара, 8), Левандовський, Рибері.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Каземіру, Іско, Васкес, Роналду.





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