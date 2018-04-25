Баварія та Реал зійшлися у супердвобої. Матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
25 квітня у Мюнхені відбувається перший матч у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом.
Представники Німеччини та Іспанії розпочали поєдинок о 21:45.
Раніше букмекери назвали фаворита у протистоянні Баварії та Реала.
Також слід додати, що Реал та Баварія поб'ють рекорд за кількістю протистоянь у рамках Кубку/Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, напередодні у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль розгромив Рому.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/2 фіналу
Перший матч
25 квітня
Баварія - Реал - 1:1 (перерва)
Голи: 1:0 - 28 Кімміх, 1:1 - 44 Марселу.
Баварія: Ульрайх, Рафінья, Боатенг, Гуммельс, Кімміх, Хаві Мартінес, Хамес Родрігес, Мюллер, Роббен (Тьягу Алькантара, 8), Левандовський, Рибері.
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Каземіру, Іско, Васкес, Роналду.
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