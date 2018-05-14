Гравця Динамо надихнув Хацкевич, який процитував Лобановського в особливий для киян день
|Артем Бєсєдін (праворуч) вітає Беньяміна Вербича із голом у ворота Зорі
Керманич Динамо Олександр Хацкевич процитував своїм підопічним Валерія Лобановського перед грою 31-го туру УПЛ проти Зорі (1:0).
Про те, що ці слова надихнули футболістів на те, щоб боротися до кінця та досягнути результату, розповів нападник біло-синіх Артем Бєсєдін.
"Сьогодні ми виходили та захищали честь клубу, захищали ім'я цієї людини (Валерія Лобановського - ред.), яка віддала багато Динамо. Інакше не можна було - усі хлопці билися за перемогу та виклалися на сто відсотків. Вітаю свою рідну команду із днем народження, я дуже її люблю", - каже Бєсєдін.
"Після такої поразки від Шахтаря (9 травня у фіналі Кубку України 0:2 - ред.) було нелегко. Але найголовніше, що ми показали, що вміємо тримати удар", - додав нападник в інтерв'ю ПроФутбол на 2+2.
Стало відомо, що Хацкевич сказав підопічним приблизно наступне із Лобановського: "100 відсотків таланту не допоможе, якщо у тебе немає бодай одного відсотку характеру".
Нагадаємо, що Артем Бєсєдін став автором гольової передачі на Беньяміна Вербича, який забив переможний м'яч у ворота луганців.
Додамо, що 13 травня Динамо відзначило своє 91-річчя. Також у цей день 2002 року помер Валерій Лобановський.
Раніше повідомлялося, що Олександра Хацкевича було визнано найкращим тренером УПЛ 31-го туру.
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