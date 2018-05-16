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16.05.2018  23:38

Атлетико Мадрид виграв Лігу Європи


16 травня в Ліоні відбувся фінал Ліги Європи УЄФА.

У поєдинку за головний трофей зійшлися французький Марсель та іспанський Атлетико.

Мадридці здобули переконливу перемогу завдяки дублю Антуана Грізманна і голу Габі на останніх хвилинах.

Цікаво, що наставник Атлетико Дієго Сімеоне дивився матч із трибуни, оскільки отримав дискваліфікацію у півфіналі.

Нагадаємо, що УЄФА показала, який вигляд має красень-стадіон у Ліоні перед фіналом Ліги Європи.

Також букмекери дали прогноз на фінал Ліги Європи.

Ліга Європи

Фінал

16 травня

Марсель - Атлетико 0:3 (0:1, 0:2)

Гол: 0:1 - 21 Грізманн, 0:2 - 49 Грізманн, 0:3 - 89 Габі

Марсель – Манданда, Сарр, Рамі, Амаві, Пайет (Лопес, 32), Луїс Густаво, Окампос (Н`Жи, 55), Замбо-Ангісса, Товен, Сансон, Жермен (Мітроглу, 74).

Атлетико – Облак, Хіменес, Люка Ернандес, Врсалько (Хуанфран, 46), Годін, Коке, Габі, Сауль, Корреа (Парті, 88), Дієго Коста, Грізманн (Торрес, 90).

Попередження: Врсалько (23), Амаві (38), Луїс Густаво (75), Н`Жи (78), Люка Ернандес (78).





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