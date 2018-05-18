Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 08:59
Агент Ярмоленка: Чутки про трансфер необгрунтовані
|Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко не залишить Боруссію цього літа.
Про це заявив агент футболіста Вадим Шаблій.
"У Боруссію приходить новий тренер, і всі гравці починають з чистого аркуша. Ярмоленко проявив себе в Бундеслізі до травми дуже добре, тому всі ці чутки про його можливий трансфер не мають під собою ніяких підстав", - заявив Шаблій у коментарі FootballHub.
Як відомо, раніше повідомлялося, що Боруссія вирішила продати Ярмоленка.
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