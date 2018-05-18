Агент Ярмоленка: Чутки про трансфер необгрунтовані

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко не залишить Боруссію цього літа.

Про це заявив агент футболіста Вадим Шаблій.

"У Боруссію приходить новий тренер, і всі гравці починають з чистого аркуша. Ярмоленко проявив себе в Бундеслізі до травми дуже добре, тому всі ці чутки про його можливий трансфер не мають під собою ніяких підстав", - заявив Шаблій у коментарі FootballHub.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Боруссія вирішила продати Ярмоленка.