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20.05.2018  12:26

Фаната Черкаського Дніпра, який раніше не потиснув руки Порошенку, з побоями затримали на матчі

Олег Толмачов і Петро Порошенко

Фанат Черкаського Дніпра Олег Толмачов, який раніше відмовився потиснути руку Президента України Петра Порошенка, поскаржився на "некомпетентні дії поліції" під час гри Першої ліги.

Ультрас Черкаського Дніпра вибігли на поле, зриваючи матч проти Сум і протестуючи проти політики президента клубу Володимира Лашкула.

Коли на місці події з'явились поліцейські, вони грубо накинулись на фанатів, серед яких опинився в Толмачов.

"Вболіваючи вже понад 11 років за клуб Черкаський Дніпро, прийшов підтримати команду на стадіон. Через некомпетентні дії поліції був незаконно затриманим її представниками.

Нічого дивного, просто необґрунтовані силові дії поліції, і, як наслідок, синці та забої у вболівальників, які висловили свій протест президенту клубу Володимиру Лашкулу за те, що той виставив всіх гравців на трансфер та поводиться з клубом, як зі своєю іграшкою", – прокоментував інцидент Толмачов у своєму Фейсбук.





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