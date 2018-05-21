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21.05.2018  22:39

Ребров розповів, чому він не залишився у Саудівській Аравії

 Сергій Ребров

Сергія Реброва не звільняли із Аль-Ахлі, а у нього просто закінчився контракт із клубом з Саудівської Аравії.

Про це він розповів  у програмі Вацко Light. 

"Коли я приїхав додому, то прочитав про те, що мене "звільнили" із Аль-Ахлі. Але ніхто ж не знає, як було насправді. Наприклад, про те, що у мене був річний контракт, до того ж, коли завершувався сезон, я сказав президенту про те, що якщо футболістам не виплатять заборгованість, залишатися не буду", - каже Ребров. 

"Адже як можна мотивувати футболіста на високу самовіддачу, як можна вимагати максимальних досягнень, якщо він 5 місяців не отримує зарплату? І звісно, я сказав, що якщо вони не повернуть борги, то я навіть розмовляти не буду (про продовження контракту - ред.). І у підсумку вони оголосили, що звільнили головного тренера. Хоча до завершення залишалося всеого дві гри. А у нас пишуть - "з'явився ще один безробітний тренер". Але ж є різниця, як написати - тренера звільнили, чи у тренера завершився контракт", - додав український спеціаліст.

Нагадаємо, про те, що Ребров залишив посаду головного тренера Аль-Ахлі 19 квітня

Згодом стало відомо, що він начебто не отримував зарплату 4 місяці.





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