На фанатів Вереса напали охоронці президента клубу - ЗМІ
Фанатів Вереса із Рівного, які підтримували команди і на домашніх матчах у Львові, атакували люди президента клубу Богдана Копитка.
Про це повідомляє СпортАрена.
Інцидент стався у день гри 32-го туру УПЛ Верес - Маріуполь (1:1): рівняни скандували кричалки на адресу Копитка, а також використали на матчі банер із написом "Дістало львівське шапіто".
В кінці поєдинку до фанатів почала наближатися група людей, при зустрічі застосувавши фізичну силу. Як стверджують представники фанатського руху, це були люди, що працюють на Копитка, у тому числі, і його охоронці, а у групі перебував генеральний директор Вереса Андрій Паньків.
Кілька уболівальників Вереса отримали удари, в тому числі і від самого Паньківа.
Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що Верес у Прем'єр-лізі замінить ФК Львів, а рівненська команда гратиме у Другій лізі.
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