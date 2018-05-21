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21.05.2018  23:56

На фанатів Вереса напали охоронці президента клубу - ЗМІ

 

Фанатів Вереса із Рівного, які підтримували команди і на домашніх матчах у Львові, атакували люди президента клубу Богдана Копитка.

Про це повідомляє СпортАрена.

Інцидент стався у день гри 32-го туру УПЛ Верес - Маріуполь (1:1): рівняни скандували кричалки на адресу Копитка, а також використали на матчі банер із написом "Дістало львівське шапіто". 

В кінці поєдинку до фанатів почала наближатися група людей, при зустрічі застосувавши фізичну силу. Як стверджують представники фанатського руху, це були люди, що працюють на Копитка, у тому числі, і його охоронці, а у групі перебував генеральний директор Вереса Андрій Паньків.

Кілька уболівальників Вереса отримали удари, в тому числі і від самого Паньківа.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що Верес у Прем'єр-лізі замінить ФК Львів, а рівненська команда гратиме у Другій лізі.





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