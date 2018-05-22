Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 08:28
Нападник Шахтаря може перейти до Спартака
|Факундо Феррейра
Нападник Шахтаря Факундо Феррейра цікавий Спартаку.
Контракт 27-річного аргентинського форварда з українським клубом розрахований до літа, і гравець вже оголосив про свій відхід.
Спартак зробив вигідну у фінансовому плані пропозиція Феррейрі. Угода передбачає підписний бонус в розмірі 5 мільйонів євро.
Конкуренцію москвичам в боротьбі за гравця готова скласти Бенфіка, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Феррейра зацікавив клуб із Серії А.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій