Нападник Шахтаря може перейти до Спартака

Факундо Феррейра

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра цікавий Спартаку.

Контракт 27-річного аргентинського форварда з українським клубом розрахований до літа, і гравець вже оголосив про свій відхід.

Спартак зробив вигідну у фінансовому плані пропозиція Феррейрі. Угода передбачає підписний бонус в розмірі 5 мільйонів євро.

Конкуренцію москвичам в боротьбі за гравця готова скласти Бенфіка, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Феррейра зацікавив клуб із Серії А.