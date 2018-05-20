Нападник Шахтаря: Це мій останній матч в клубі

Факундо Феррейра

Матч проти Динамо став останнім для Факундо Феррейри в складі гірників.

Про це повідовим сам футболіст.

"Це мій останній матч за Шахтар, я покидаю команду. Дуже вдячний клубу, уболівальникам. З Шахтарем я виграв і Кубок і чемпіонство, дуже щасливий через це", - сказав він.

"Але у мене є інші пропозиції. Зараз хочу трохи відпочити. Мені подобаються чемпіонати Іспанії та Італії, хотів би грати там. Зараз йдуть переговори, поки не можу назвати клуби", - цитує Феррейру

Раніше була інформація, що Феррейра зацікавив клуб із Серії А.