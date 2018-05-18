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18.05.2018  17:43

Нападник Шахтаря зацікавив клуб із Серії А

Факундо Феррейра

Форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра потрапив у сферу інтересів італійського Торіно.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на La Stampa.

Першочерговим трансферною метою італійського клубу є викуп захисника Ліона Ніколя Нкулу за 3,5 мільйона євро, який виступає за туринців на правах оренди.

Також Торіно хоче посилити і лінію атаки, й розглядає кандидатуру Феррейри і форварда Халла Абеля Ернандеса, пише Трибуна.

27-річний аргентинець в поточному сезоні провів 41 матч в складі Шахтаря, в яких забив 30 голів і зробив 5 ассистов.

Нагадаємо, що контракт нападника з гірниками закінчується цього літа.

Раніше повідомлялося, що в послугах нападника гірників зацікавлені Андерлехт, Бенфіка та Фіорентина.





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