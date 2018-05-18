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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 17:43
Нападник Шахтаря зацікавив клуб із Серії А
|Факундо Феррейра
Форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра потрапив у сферу інтересів італійського Торіно.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на La Stampa.
Першочерговим трансферною метою італійського клубу є викуп захисника Ліона Ніколя Нкулу за 3,5 мільйона євро, який виступає за туринців на правах оренди.
Також Торіно хоче посилити і лінію атаки, й розглядає кандидатуру Феррейри і форварда Халла Абеля Ернандеса, пише Трибуна.
27-річний аргентинець в поточному сезоні провів 41 матч в складі Шахтаря, в яких забив 30 голів і зробив 5 ассистов.
Нагадаємо, що контракт нападника з гірниками закінчується цього літа.
Раніше повідомлялося, що в послугах нападника гірників зацікавлені Андерлехт, Бенфіка та Фіорентина.
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