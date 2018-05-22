Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
720 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 13:55
Екс-гравець Дніпра відмовив російським клубам і може стати партнером Коноплянки
|Нікола Калінич
Хорварський форвард Мілана Нікола Калінич прийняв рішення продовжити виступи в одному з топ-чемпіонатів Європи.
30-річний нападник відмовив Зеніту, Спартаку та Локомотиву, які пропонували контракти Калінічу. Екс-лідер Дніпра не хоче переїжджати у чемпіонат Росії, інформує Tuttomercatoweb.
Таким чином, фаворитом у боротьбі за гравця стає Шальке Євгена Коноплянки.
У сезоні 2017/2018 Калініч зіграв у 30 матчах Серії А, в яких забив 5 голів. Мілан орендував гравця у Фіорентини влітку 2017 року з обов'язковим правом викупу, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що Калінич може перейти в китайський клуб.
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