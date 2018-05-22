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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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22.05.2018  13:55

Екс-гравець Дніпра відмовив російським клубам і може стати партнером Коноплянки

Нікола Калінич

Хорварський форвард Мілана Нікола Калінич прийняв рішення продовжити виступи в одному з топ-чемпіонатів Європи.

30-річний нападник відмовив Зеніту, Спартаку та Локомотиву, які пропонували контракти Калінічу. Екс-лідер Дніпра не хоче переїжджати у чемпіонат Росії, інформує Tuttomercatoweb.

Таким чином, фаворитом у боротьбі за гравця стає Шальке Євгена Коноплянки.

У сезоні 2017/2018 Калініч зіграв у 30 матчах Серії А, в яких забив 5 голів. Мілан орендував гравця у Фіорентини влітку 2017 року з обов'язковим правом викупу, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Калінич може перейти в китайський клуб. 





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