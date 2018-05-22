Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 17:16
У договірних матчах брали участь клуби УПЛ, – голова нацполіції
У договірних матчах в Україні брали участь клуби Прем'єр ліги.
Про це повідомив Голова нацполіції Сергій Князєв.
"Встановлено мінімум 50 договірних матчів. У них брали участь 35 з 52 професійних клубів України. Зокрема, Зоря, Ворскла, Олександрія, Зірка, Оболонь, Арсенал-Київ, Таврія, Геліос, Волинь, Суми, Миколаїв", – повідомив голова нацполіції під час прес-конференції.
Нагадаємо, що вранці 22 травня в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.
Пізніше стало відомо, що українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі.
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