У договірних матчах брали участь клуби УПЛ, – голова нацполіції

У договірних матчах в Україні брали участь клуби Прем'єр ліги.

Про це повідомив Голова нацполіції Сергій Князєв.

"Встановлено мінімум 50 договірних матчів. У них брали участь 35 з 52 професійних клубів України. Зокрема, Зоря, Ворскла, Олександрія, Зірка, Оболонь, Арсенал-Київ, Таврія, Геліос, Волинь, Суми, Миколаїв", – повідомив голова нацполіції під час прес-конференції.

Нагадаємо, що вранці 22 травня в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.

Пізніше стало відомо, що українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі.