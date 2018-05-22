Керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ в Полтаві

Василь Сачко

Керівництво полтавської Ворскли зробить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ на рідному стадіоні.

Про це заявив головний тренер полтавців Василь Сачко.

"Планували посісти 3 сходинку перед початком чемпіонату. Всередині колективу ми вирішили не озвучувати для громадськості ці плани. І коли Ворскла потрапила до першої шістки, ми зрозуміли, що можемо і повинні досягти мети", - зауважив фахівець.

"Можливо, у майбутньому команда спробує стати ще краще, але поки для нас бронзові медалі – це вершина", - сказав керманич Ворскли.

"Керівництво міста і клубу робить все від них залежне, щоб гостей з Європи команда приймала в Полтаві", – цитує Сачка Команда 1.

Раніше повідомлялося, що Ворскла ймовірно гратиме єврокубкові матчі у Львові.