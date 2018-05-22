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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 19:58
Керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ в Полтаві
|Василь Сачко
Керівництво полтавської Ворскли зробить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ на рідному стадіоні.
Про це заявив головний тренер полтавців Василь Сачко.
"Планували посісти 3 сходинку перед початком чемпіонату. Всередині колективу ми вирішили не озвучувати для громадськості ці плани. І коли Ворскла потрапила до першої шістки, ми зрозуміли, що можемо і повинні досягти мети", - зауважив фахівець.
"Можливо, у майбутньому команда спробує стати ще краще, але поки для нас бронзові медалі – це вершина", - сказав керманич Ворскли.
"Керівництво міста і клубу робить все від них залежне, щоб гостей з Європи команда приймала в Полтаві", – цитує Сачка Команда 1.
Раніше повідомлялося, що Ворскла ймовірно гратиме єврокубкові матчі у Львові.
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