Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
75 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.05.2018  19:58

Керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ в Полтаві

Василь Сачко

Керівництво полтавської Ворскли зробить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ на рідному стадіоні.

Про це заявив головний тренер полтавців Василь Сачко.

"Планували посісти 3 сходинку перед початком чемпіонату. Всередині колективу ми вирішили не озвучувати для громадськості ці плани. І коли Ворскла потрапила до першої шістки, ми зрозуміли, що можемо і повинні досягти мети", - зауважив фахівець.

"Можливо, у майбутньому команда спробує стати ще краще, але поки для нас бронзові медалі – це вершина", - сказав керманич Ворскли.

"Керівництво міста і клубу робить все від них залежне, щоб гостей з Європи команда приймала в Полтаві", – цитує Сачка Команда 1.

Раніше повідомлялося, що Ворскла ймовірно гратиме єврокубкові матчі у Львові. 





Читай також
Ворскла здобула бронзу, перемігши Зорю, Верес і Маріуполь сильнішого не виявили
Ворскла - Зоря: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги
Маріуполь - Ворскла: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України
Ворскла продала квитки фанатам Динамо в 2,5 рази дорожче від номінальної вартості. ФОТО
Леоненко: У матчі Ворскла - Динамо команди чекали, хто більше помилятиметься
Ворскла - Динамо: стало відомо про чергове досягнення Хацкевича
Зоря обіграла Верес, Ворскла поступилася Динамо. Матчі 29-го туру Прем'єр-ліги
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
22:16
Футбол. Легендарний нідерландець покидає Депортиво
21:56
Футбол. Роналду втретє поспіль став найпопулярнішим спортсменом планети
21:37
Футбол. Гірник з Кривого Рогу пройшов атестацію у другу лігу
21:19
Футбол. Боруссія Д хоче підписати гравця на позицію Ярмоленка
20:59
Футбол. Динамо не змогло домовитися про трансфер бразильського півзахисника
20:39
Футбол. Степаненко: Було відчуття, що в Гусєва два серця
20:20
Футбол. Роналду: Я дуже поважаю Ліверпуль, але Реал - найкращий
19:58
Футбол. Керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ в Полтаві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!