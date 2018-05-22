Португальський голкіпер прибув на медогляд в Наполі, - ЗМІ

Руй Патрісіу

Воротар лісабонського Спортінга та збірної Португалії Руй Патрісіу прибув в Італію для проходження медогляду в Наполі.

Про це повідомляє Rai Sport.

30-річний воротар погодив умови чотирирічного контракту з неаполітанським клубом, за яким буде отримувати 2 млн. євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Наполі цікавиться Андрієм Луніним.

Також повідомлялося, що Наполі очолить легндарний італієць.