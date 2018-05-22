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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 23:39
Португальський голкіпер прибув на медогляд в Наполі, - ЗМІ
|Руй Патрісіу
Воротар лісабонського Спортінга та збірної Португалії Руй Патрісіу прибув в Італію для проходження медогляду в Наполі.
Про це повідомляє Rai Sport.
30-річний воротар погодив умови чотирирічного контракту з неаполітанським клубом, за яким буде отримувати 2 млн. євро на рік.
Раніше повідомлялося, що Наполі цікавиться Андрієм Луніним.
Також повідомлялося, що Наполі очолить легндарний італієць.
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