Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 16:22
МЮ хоче оформити перехід Фреда на початку червня
|Фред
Манчестер Юнайтед хоче здійснити трансфер півзахисника Шахтаря Фреда вже в наступному місяці.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Фред наступного тижня прилетить до Англії, щоб взяти участь в товариському матчі за Бразилію проти Хорватії на Енфілді.
Тренувальна база МЮ знаходиться в декількох кілометрах від стадіону Ліверпуля. Манчестерський клуб має намір там провести медогляд бразильця, пише tribuna.com.
Раніше Рінат Ахметов розповів, як відмовився продати Фреда за 50 мільйонів.
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