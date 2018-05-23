МЮ хоче оформити перехід Фреда на початку червня

Фред

Манчестер Юнайтед хоче здійснити трансфер півзахисника Шахтаря Фреда вже в наступному місяці.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Фред наступного тижня прилетить до Англії, щоб взяти участь в товариському матчі за Бразилію проти Хорватії на Енфілді.

Тренувальна база МЮ знаходиться в декількох кілометрах від стадіону Ліверпуля. Манчестерський клуб має намір там провести медогляд бразильця, пише tribuna.com.

Раніше Рінат Ахметов розповів, як відмовився продати Фреда за 50 мільйонів.