ФФУ продає квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів

Федерація футболу України реалізовує квитки на фінал ЛЧ в Києві через спекулянтів, які продають за завищеними цінами.

На цих квитках розміщена мітка FFU.

Квитки, які реалізувала УЄФА у вільний продаж, позначені словосполученням General Public, а пропуски на стадіон, які видавали клубам з відповідними позначками.

Продавати квитки через спекулянтів - ініціатива деяких чиновників ФФУ, пише Спортарена.

Нагадаємо, офіційна ціна на квитки в чотирьох різних категоріях становить 70, 160, 320 і 450 євро.

Раніше повідомлялося, що 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва.

Також була інформація, що більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві.