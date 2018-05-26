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26.05.2018  12:42

ФФУ продає квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів

 

Федерація футболу України реалізовує квитки на фінал ЛЧ в Києві через спекулянтів, які продають за завищеними цінами.

На цих квитках розміщена мітка FFU.

Квитки, які реалізувала УЄФА у вільний продаж, позначені словосполученням General Public, а пропуски на стадіон, які видавали клубам з відповідними позначками.

Продавати квитки через спекулянтів - ініціатива деяких чиновників ФФУ, пише Спортарена.

Нагадаємо, офіційна ціна на квитки в чотирьох різних категоріях становить 70, 160, 320 і 450 євро.

Раніше повідомлялося, що 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва.

Також була інформація, що більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві.





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