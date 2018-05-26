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26.05.2018  12:59

Клопп: У фіналі ЛЧ зустрінуться два тренери, які поняття не мають, що таке тактика

Юрген Клопп

Зінедін Зідан - видатний тренер, таким був і гравцем.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп виданню Goal.

"Багато хто думає, що у Зінедіна Зідана не так вже й багато знань в тактиці. Втім, те ж саме багато хто думає і про мене. Це буде дуже забавно - у фіналі зійдуться два тренера, які поняття не мають, що таке тактика (поспіхається)", - пожартував німець.

"Що стосується гри. Як я вже говорив, Зідан - один з кращих гравців за всю історію футболу. І зараз він всього два з половиною роки працює в Реалі - довше, ніж я в Ліверпулі - і він може виграти вже третю Лігу чемпіонів. Такого ніколи не траплялося у тренерів", - цитує Клоппа Трибуна.

Нагадаємо, що напередодні фіналу ЛЧ гравці Реала пограли в баскетбол.

Раніше повідомлялося, що ФФУ розповсюджує квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів.





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