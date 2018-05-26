Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
172 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
26.05.2018  16:29

Порошенко назвав ціль для України після проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Петро Порошенко

Наступна ціль України - матч за Суперкубок УЄФА або фінал Ліги Європи.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Радий бачити щасливі обличчя українців і десятки тисяч футбольних вболівальників з усього світу, які приїхали сьогодні до Києва. Особисто я підтримуватиму обидва клуби. Так само і моя родина: син Михайло – палкий вболівальник Ліверпуля, а от моя донька Євгенія – чітко за Реал", - заявив голова держави.

"Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи", – написав Порошенко у твіттері.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль відбудеться вже сьогодні, 26 травня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Раніше Порошенко заявив, що Україна мусить показати світові, що вміє організовувати такі великі події як фінал Ліги чемпіонів.





Читай також
Шевченко: Футболісти, які були замішані в договірних матчах, не зможуть потрапити в збірну України. ВІДЕО
Шевченко забив і віддав гольовий пас в прощальному матчі Пірло. ВІДЕО
Шевченко довикликав Сидорчука до збірної
Шевченко та Воронін зіграють в благодійному матчі Легенди футболу в Києві. ВІДЕО
Молодий динамівець не повірив, що Шевченко викликав його до збірної України
Шевченко розповів про особливе ставлення до нього з боку Лобановського
Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:47
Теніс. Визначився розклад матчів Світоліної та Козлової у першому раунді Roland Garros
18:25
Футбол. Ліверпуль готовий здивувати Реал пропозицією щодо молодого таланту з Іспанії
17:59
Теніс. Долгополов не зіграє із першою ракеткою світу на Ролан Гаррос: названо причину
17:42
Футбол. Як Реал готувався до фіналу Ліги чемпіонів у Києві: відео тренування Роналду та Ко
17:22
Теніс. Світоліна: Ви готові? Зустрінемося завтра!
16:58
Футбол. Реал - Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів у Києві
16:36
Теніс. Костюк: Вбрання Nike пасує мені, шкода, що недовго носила його на Ролан Гаррос. ФОТО
16:29
Футбол. Порошенко назвав ціль для України після проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!