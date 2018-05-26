Порошенко назвав ціль для України після проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Петро Порошенко

Наступна ціль України - матч за Суперкубок УЄФА або фінал Ліги Європи.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Радий бачити щасливі обличчя українців і десятки тисяч футбольних вболівальників з усього світу, які приїхали сьогодні до Києва. Особисто я підтримуватиму обидва клуби. Так само і моя родина: син Михайло – палкий вболівальник Ліверпуля, а от моя донька Євгенія – чітко за Реал", - заявив голова держави.

"Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи", – написав Порошенко у твіттері.

Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги Чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи. pic.twitter.com/qamqY2t1X6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль відбудеться вже сьогодні, 26 травня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Раніше Порошенко заявив, що Україна мусить показати світові, що вміє організовувати такі великі події як фінал Ліги чемпіонів.