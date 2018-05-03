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03.05.2018  18:13

Порошенко про фінал Ліги чемпіонів у Києві: Це буде справжнє футбольне диво

 

Україна вміє не тільки відпочивати, а й працювати, а також організовувати великі події.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із  виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом.

"Велика подяка всьому виконкому УЄФА, велика подяка всім, хто сприяв тому, щоб це свято відбулося у 2018 році саме тут. Для нас, для України, це має надзвичайно велике символічне значення. Тоді, коли Україна проводить надзвичайно рішучі реформи, коли Україна боронить свій суверенітет і територіальну цілісність, такі події важливі", - сказав Порошенко.

"Ми нагадуємо всьому світові, що є Україна, вона вміє працювати, вміє відпочивати. Вона вміє організовувати свята і вміє приймати своїх друзів, гостей і туристів. Я думаю, що це буде справжнє футбольне диво, яке ми зможемо подивитися в Києві", - цитує Президента його прес-служба.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський. У вирішальному матчі турніру зустрінуться представник Іспанії Реал та Англії - Ліверпуль. 

Напередодні Ліверпуль програв Ромі 2:4 у матчі-відповіді 1/2 фіналу, проте завдяки перевазі у першому поєдинку (5:2) отримав путівку у Київ.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України не зможуть подивитися фінал Ліги чемпіонів на стадіоні.





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