Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
346 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 20:16
Реал виїхав на НСК Олімпійський на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. ВІДЕО
|Фінал Ліги чемпіонів - це у тому числі тренерське протистояння Юргена Клоппа та Зінедіна Зідана
Реал виїхав на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 проти Ліверпуля.
Автобус мадридців відправився від готелю Опера на НСК Олімпійський, де о 21:45 розпочнеться поєдинок.
🚍➡🏟 #APorLa13— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 26 травня 2018 р.
Nuestros jugadores ya se dirigen al estadio... ¡Pronto sabremos el once inicial para esta gran Final! pic.twitter.com/8h3zGX8jJg
Нагадаємо, раніше у мережу потрапило відео тренування Реала на НСК Олімпійський.
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