Реал - Ліверпуль: як виглядає НСК Олімпійський за декілька годин до історичного матчу. ФОТО

26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2017/18, в якому зійдуться Реал та Ліверпуль.

У мережі з'явилося фото стадіону за декілька годин до початку важливої зустрічі.

Нагадаємо, що Київ вперше приймає змагання такого високого рівня після того, як у липні 2012 року на Олімпійському відбувся фінал Євро-2012. Тоді збірна Іспанії здолала у вирішальному поєдинку Італію.

Як повідомлялося, президент УЄФА на зустрічі із Петром Порошенком відзначив успіхи України в організації важливого заходу.