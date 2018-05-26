Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
313 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 20:36
Реал - Ліверпуль: як виглядає НСК Олімпійський за декілька годин до історичного матчу. ФОТО
26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2017/18, в якому зійдуться Реал та Ліверпуль.
У мережі з'явилося фото стадіону за декілька годин до початку важливої зустрічі.
Нагадаємо, що Київ вперше приймає змагання такого високого рівня після того, як у липні 2012 року на Олімпійському відбувся фінал Євро-2012. Тоді збірна Іспанії здолала у вирішальному поєдинку Італію.
Як повідомлялося, президент УЄФА на зустрічі із Петром Порошенком відзначив успіхи України в організації важливого заходу.
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