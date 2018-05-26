Реал - Ліверпуль: стартові склади на фінал Ліги чемпіонів-2017/18

Тренер Реала Зінедін Зідан та його візаві з Ліверпуля Юрген Клопп назвали склади команд на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві.

Стало відомо, що головна зірка мадридців Криштіану Роналду вийде на поле з перших секунд, а от Гарет Бейл залишився у запасі. У Ліверпуля у старті опинився Мохамед Салах.

Повністю склади команд виглядають наступним чином:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Каземіру, Іско, Бензема, Роналду.

Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Тео Ернандес, Лукас Васкес, Асенсио, Ковачич

Ліверпуль: Каріус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Гендерсон, Мілнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фірміну.

Запасні: Міньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.

Матч розпочнеться о 21:45.

Раніше у мережі показали, як виглядав Олімпійський за декілька годин до початку важливого матчу.