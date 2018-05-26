Реал - Ліверпуль: стартові склади на фінал Ліги чемпіонів-2017/18
Тренер Реала Зінедін Зідан та його візаві з Ліверпуля Юрген Клопп назвали склади команд на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві.
Стало відомо, що головна зірка мадридців Криштіану Роналду вийде на поле з перших секунд, а от Гарет Бейл залишився у запасі. У Ліверпуля у старті опинився Мохамед Салах.
Повністю склади команд виглядають наступним чином:
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Каземіру, Іско, Бензема, Роналду.
Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Тео Ернандес, Лукас Васкес, Асенсио, Ковачич
Ліверпуль: Каріус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Гендерсон, Мілнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фірміну.
Запасні: Міньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.
Матч розпочнеться о 21:45.
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