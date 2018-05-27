Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 11:10
Травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018
|Мохаммед Салах
Лідер Ліверпуля і збірної Єгипту Мохаммед Салах через травму плеча не зміг дограти фінал Ліги чемпіонів проти Реала і поставив під сумнів свою поїздку на чемпіонат світу.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп на прес-конференції підтвердив серйозність травми Салаха, але не озвучив конкретну інформацію.
BBC встиг повідомити про те, що Салах з вивихом плеча не зіграє на чемпіонаті світу в Росії, але Федерація футболу Єгипту спростувала цю інформацію. У Салаха розтягнення зв'язок плечового суглоба, його шанси виступити на чемпіонаті світу досить високі, пише sportarena.com.
Як відомо, Салах став найкращим у цьогорічній Лізі чемпіонів за важливим показником.
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