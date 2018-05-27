Травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018

Мохаммед Салах

Лідер Ліверпуля і збірної Єгипту Мохаммед Салах через травму плеча не зміг дограти фінал Ліги чемпіонів проти Реала і поставив під сумнів свою поїздку на чемпіонат світу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп на прес-конференції підтвердив серйозність травми Салаха, але не озвучив конкретну інформацію.

BBC встиг повідомити про те, що Салах з вивихом плеча не зіграє на чемпіонаті світу в Росії, але Федерація футболу Єгипту спростувала цю інформацію. У Салаха розтягнення зв'язок плечового суглоба, його шанси виступити на чемпіонаті світу досить високі, пише sportarena.com.

Як відомо, Салах став найкращим у цьогорічній Лізі чемпіонів за важливим показником.