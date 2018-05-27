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431 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 18:55
Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено
|Андрій Лунін / Команда №1
Англійський Ліверпуль провів переговори з луганською Зорею щодо трансферу голкіпера Андрія Луніна.
Про це повідомляє Команда №1.
Окрім Ліверпуля, на 19-річного воротаря збірної України претендують Евертон, Наполі та Інтер.
За словами гендиректора Зорі Сергія Рафаїлова, Наполі найбільше просунувся в переговорному процесі з луганцями. Однак більше клуб нічого афішувати не хоче.
Нагадаємо, що воротар Ліверпуля Лоріс Каріус провалив фінал Ліги чемпіонів проти Реала.
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