Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено

Андрій Лунін / Команда №1

Англійський Ліверпуль провів переговори з луганською Зорею щодо трансферу голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Команда №1.

Окрім Ліверпуля, на 19-річного воротаря збірної України претендують Евертон, Наполі та Інтер.

За словами гендиректора Зорі Сергія Рафаїлова, Наполі найбільше просунувся в переговорному процесі з луганцями. Однак більше клуб нічого афішувати не хоче.

Нагадаємо, що воротар Ліверпуля Лоріс Каріус провалив фінал Ліги чемпіонів проти Реала.