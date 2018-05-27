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27.05.2018  18:55

Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено

Андрій Лунін / Команда №1

Англійський Ліверпуль провів переговори з луганською Зорею щодо трансферу голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Команда №1.

Окрім Ліверпуля, на 19-річного воротаря збірної України претендують Евертон, Наполі  та Інтер.

За словами гендиректора Зорі Сергія Рафаїлова, Наполі найбільше просунувся в переговорному процесі з луганцями. Однак більше клуб нічого афішувати не хоче.

Нагадаємо, що воротар Ліверпуля Лоріс Каріус провалив фінал Ліги чемпіонів проти Реала.





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