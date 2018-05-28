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28.05.2018  12:47

Єгипетські ЗМІ повстали проти Рамоса: М'ясник, Бог тобі суддя

 

Захисник Реала Серхіо Рамос піддався жорсткій критиці та навіть образам з боку єгипетських ЗМІ, травмувавши форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха у фіналі Ліги чемпіонів.

Єгипетська преса вважає, що Рамос навмисне вивів з гри головну зірку Ліверпуля.

"У ніч, коли плакали усі єгиптяни, м'ясник Рамос вивихнув плече Мохамеду Салаху", – пише видання Al Masry al Youm, зазначаючи при цьому, що після того, як нападник Ліверпуля покинув поле Реал взяв гру під свій контроль.

Al Watan також звинувачує капітана мадридського гранда у брудній грі: "Бог тобі суддя, Рамосе". Видання не сумнівається, що "лідер Реала спеціально травмував Салаха".

Однак через декілька днів після фіналу Ліги чемпіонів у Києві єгипетські ЗМІ випромінюють оптимізм щодо участі Салаха на ЧС-2018. Al Masry al Youm пише, що головна зірка збірної Єгипту точно відновиться до першого матчу на турнірі проти Уругваю, пише

Раніше італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи".





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