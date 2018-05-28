Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу, Шахтар - вище за Динамо

Іспанський Реал, незважаючи на перемогу у Лізі чемпіонів-2017/18, зайняв друге місце у рейтингу європейських клубів від компанії Gracenote.

Так, очолити табель про рангу вдалося принциповому супернику мадридців Барселоні.

На рахунку Барси - 4333 очки, у Реала - на 143 менше.

Каталонці у сезоні-2017/18 виграли чемпіонат та Кубок Іспанії, тоді як Королівський клуб досяг успіху лише на міжнародній арені.

У топ-10 команд також увійшли Баварія (4052), Ювентус (4036), Манчестер Сіті (3852), ПСЖ (3849), Атлетико (3798), Наполі (3542), Тоттенхем (3540) і Манчестер Юнайтед (3528).

Найкращим українським клубом у рейтингу виявився донецький Шахтар - 18 місце та 3219 очок. Динамо замкнуло топ-30 із 2928 заліковими балами.

Рейтинг компанії Gracenote формується таким чином: команди набирають і втрачають очки в залежності від результатів матчів (як на внутрішній, так і на міжнародній арені). Кількість зараховуються очок залежить від розриву між клубами.

Також є бонус для ліг - він нараховується, якщо представляють її клуби добре виступають в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що у символічну збірну Ліги чемпіонів-2017/18 потрапило семеро гравців Реала і лише Ліонель Мессі з Барселони.