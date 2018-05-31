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31.05.2018  15:47

Зідан розповів про своє майбутнє і деталі відходу з Реала

Зінедін Зідан / ФК Реал

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан не збирається продовжувати тренерську кар'єру найближчим часом.

Про це він повідомив на прес-конференції, присвяченій завершенню його роботи в королівському клубі.

"Я не тренуватиму наступного сезону. Так, я багато разів говорив, що продовжу роботу, але в цьому клубі може відбутись все, що завгодно. Я не втомився тренувати. Просто прийшов адекватний момент, щоб обрати це рішення", - сказав Зізу.

"Зі мною Реалу було б важко перемагати наступного року. Я ухвалив це рішення на благо команди", - підкреслив француз.

"Мій найкращий спогад за цей час – коли президент представив мене команді. Найгірша мить мого перебування біля керма команди – це виліт з Кубку Іспанії від Леганеса", - цитує Зідана Футбол 24.

Нагадаємо, що цьогоріч Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.





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