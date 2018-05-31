Зідан розповів про своє майбутнє і деталі відходу з Реала
|Зінедін Зідан / ФК Реал
Колишній тренер Реала Зінедін Зідан не збирається продовжувати тренерську кар'єру найближчим часом.
Про це він повідомив на прес-конференції, присвяченій завершенню його роботи в королівському клубі.
"Я не тренуватиму наступного сезону. Так, я багато разів говорив, що продовжу роботу, але в цьому клубі може відбутись все, що завгодно. Я не втомився тренувати. Просто прийшов адекватний момент, щоб обрати це рішення", - сказав Зізу.
"Зі мною Реалу було б важко перемагати наступного року. Я ухвалив це рішення на благо команди", - підкреслив француз.
"Мій найкращий спогад за цей час – коли президент представив мене команді. Найгірша мить мого перебування біля керма команди – це виліт з Кубку Іспанії від Леганеса", - цитує Зідана Футбол 24.
Нагадаємо, що цьогоріч Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.
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