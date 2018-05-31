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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
568 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.05.2018  22:24

Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку

 Динамо потребує точкового підсилення

Динамо влітку підпише максимум 2-3 нових футболістів, провівши точкову селекцію.

Таку заяву в інтерв'ю клубній прес-службі зробив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми працюємо на трансферному ринку, він от-от відкривається, можна сказати. Працює селекційна служба. Ставимо задачу добре підготуватися до нового сезону", - каже президент біло-синіх.

"Які цілі? Не хотів би про них говорити, поки їх не виконаємо. Звісно, новачки будуть, правда їх не буде у тій кількості, яку ми колись купляли футболістів. Максимум 2-3 нових гравці і усі - лише під основу. Будемо проводити точкову селекцію", - резюмував Суркіс. 

Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав позицію, яка потребує підсилення.

Також повідомлялося, що Хацкевич зустрічався із Суркісом щодо можливих трансферів.





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