Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку

Динамо потребує точкового підсилення

Динамо влітку підпише максимум 2-3 нових футболістів, провівши точкову селекцію.

Таку заяву в інтерв'ю клубній прес-службі зробив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми працюємо на трансферному ринку, він от-от відкривається, можна сказати. Працює селекційна служба. Ставимо задачу добре підготуватися до нового сезону", - каже президент біло-синіх.

"Які цілі? Не хотів би про них говорити, поки їх не виконаємо. Звісно, новачки будуть, правда їх не буде у тій кількості, яку ми колись купляли футболістів. Максимум 2-3 нових гравці і усі - лише під основу. Будемо проводити точкову селекцію", - резюмував Суркіс.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав позицію, яка потребує підсилення.

Також повідомлялося, що Хацкевич зустрічався із Суркісом щодо можливих трансферів.