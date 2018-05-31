Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку
|Динамо потребує точкового підсилення
Динамо влітку підпише максимум 2-3 нових футболістів, провівши точкову селекцію.
Таку заяву в інтерв'ю клубній прес-службі зробив президент клубу Ігор Суркіс.
"Ми працюємо на трансферному ринку, він от-от відкривається, можна сказати. Працює селекційна служба. Ставимо задачу добре підготуватися до нового сезону", - каже президент біло-синіх.
"Які цілі? Не хотів би про них говорити, поки їх не виконаємо. Звісно, новачки будуть, правда їх не буде у тій кількості, яку ми колись купляли футболістів. Максимум 2-3 нових гравці і усі - лише під основу. Будемо проводити точкову селекцію", - резюмував Суркіс.
Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав позицію, яка потребує підсилення.
Також повідомлялося, що Хацкевич зустрічався із Суркісом щодо можливих трансферів.
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