Телеканал Футбол подасть скаргу на Зорю за скандальні висловлювання Вернидуба

Олександр Денисов

Адміністрація каналу Футбол не збирається залишати просто так скандальні висловлювання керманича Зорі Юрія Вернидуба.

Порівняння діяльності ЗМІ із пропагандою Геббельса, яку зробив Вернидуб, стане предметом скарги, яку канал подасть у Контрольно-дисциплінарний комітет та у Комітет з етики та чесної гри ФФУ.

Про це в ефірі програми Великий футбол заявив голова телеканалу Олександр Денисов, пище СпортАрена.

Раніше один із працівників каналу Олександр Сопко відреагував на заяви Вернидуба.

Нагадаємо, також про канал Футбол жорстко висловився і гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.