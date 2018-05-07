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07.05.2018  09:39

Роналду травмувався в матчі проти Барселони

Кріштіану Роналду

Форвард Реала Кріштіану Роналду отримав травму в матчі з Барселоною в 36-му турі чемпіонату Іспанії.

Португалець був замінений в перерві за рахунку 1:1.

Головний тренер вершкових повідомив, що форвард отримав травму щиколотки. Поки невідомо, наскільки складним є пошкодження португальця, пише sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів.





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