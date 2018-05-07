Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
455 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 09:39
Роналду травмувався в матчі проти Барселони
|Кріштіану Роналду
Форвард Реала Кріштіану Роналду отримав травму в матчі з Барселоною в 36-му турі чемпіонату Іспанії.
Португалець був замінений в перерві за рахунку 1:1.
Головний тренер вершкових повідомив, що форвард отримав травму щиколотки. Поки невідомо, наскільки складним є пошкодження португальця, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів.
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