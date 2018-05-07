Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів

Динамо мотивувало Зорю бонусом у розмірі одного мільйона доларів, якби команді вдалося відібрати очки у Шахтаря і повернути інтригу в гонці за чемпіонство.

Про це повідомив в ефірі Великого Футболу ведучий Олександр Денисов.

Так само, за його словами, окрема премія передбачалася для тренерського штабу на чолі з Юрієм Вернидубом.

Як відомо, матч між Шахтарем і Зорею завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Нагадаємо, раніше тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.