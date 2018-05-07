Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
265 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 13:18
Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів
Динамо мотивувало Зорю бонусом у розмірі одного мільйона доларів, якби команді вдалося відібрати очки у Шахтаря і повернути інтригу в гонці за чемпіонство.
Про це повідомив в ефірі Великого Футболу ведучий Олександр Денисов.
Так само, за його словами, окрема премія передбачалася для тренерського штабу на чолі з Юрієм Вернидубом.
Як відомо, матч між Шахтарем і Зорею завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.
Нагадаємо, раніше тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.
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