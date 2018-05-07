Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
792 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 18:33
Мбокані зізнався захиснику Маріуполя, чи був пенальті
Нападник Динамо Дьємерсі Мбокані після гри з Маріуполем (1:1) зізнався, що Биков фолив на ньому за межами штрафного майданчика.
Про це розповів захисник Маріуполя Максим Білий.
"Момент з пенальті оцінюю 50 на 50. Биков, ніби як, ішов на випередження і було зіткнення. Суддя міг поставити і в один бік і в інший. Але я запитав у Мбокані після гри і він сказав, що фол був за межами штрафної", - сказав Білий в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що Комітет арбітрів ФФУ ухвалив неоднозначні рішення щодо голу Юрі та пенальті на Мбокані.
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