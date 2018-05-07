Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
517 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 20:39
Стало відомо, чи зіграє Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Києві
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду вийде на поле НСК Олімпійського 26 травня проти Ліверпуля.
Про це повідомив головний тренер Реала Зінедін Зідан, коментуючи ушкодження португальця в матчі з Барселоною (2:2).
"Не хвилюйтеся про фінал, Кріштіану зіграє. Я не можу сказати, як довго він буде відновлюватися, але Кріштіану сказав, що все не дуже погано. Побачимо найближчим часом", - цитує Зідана AS.
Пізніше стало відомо, що Кріштіану пропустить останні матчі чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що в Португалії дізналися, скільки коштує обручка, яку Роналду подарував своїй нареченій.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій