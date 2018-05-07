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07.05.2018  20:39

Стало відомо, чи зіграє Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Києві

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду вийде на поле НСК Олімпійського 26 травня проти Ліверпуля.

Про це повідомив головний тренер Реала Зінедін Зідан, коментуючи ушкодження португальця в матчі з Барселоною (2:2).

"Не хвилюйтеся про фінал, Кріштіану зіграє. Я не можу сказати, як довго він буде відновлюватися, але Кріштіану сказав, що все не дуже погано. Побачимо найближчим часом", - цитує Зідана AS.

Пізніше стало відомо, що Кріштіану пропустить останні матчі чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, що в Португалії дізналися, скільки коштує обручка, яку Роналду подарував своїй нареченій.





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