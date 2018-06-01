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31.05.2018  23:59

Напевно у когось вже відпустка: Шевченко відреагував на нічию збірної України із Марокко

 Андрій Шевченко/zbirna.com

Деякі футболісти збірної України мабуть перебували подумки у відпустці під час товариської гри проти Марокко (0:0).

Таку заяву після матчу у Женеві зробив головний тренер української команди Андрій Шевченко.

"Гра вийшла дуже важкою. Різниця у підготовці відчувалася одразу. Марокко готується до чемпіонату світу, а у нас футболісти закінчують сезон. Напевно, у когось була вже трохи відпустка. Це позначалося на футбольному полі. Марокканці були у кращому тонусі", - вважає Шева. 

"Але хлопці проявили десь характер, компактність. У моменти, коли нам було важко, вистояли, була згуртованість, розуміння ігрових ситуацій. Головне, ми побачили, що у важких моментах матчу команда виглядала згуртованою. Це позитивний момент. Не все виходило, але бійцівські якості, компактність та те, що не пропустити гол, це основне у цій грі", - цитує керманича синьо-жовтих zbirna.com.

Нагадаємо, раніше Шевченко говорив, що на матчі із Марокко та Албанією у його футболістів не може бракувати мотивації.





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