Тренер збірної Німеччини про роботу в Реалі: Категорично ні
|Йоахім Льов
Тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не очолить Реал.
Після того, як Зідан покинув тренерське крісло мадридського клубу, в структурі галактікос з'явилася вакантна посада.
Одним з тих, хто тут же потрапив в шорт-лист, за інформацією ЗМІ, був Йоахим Льов. Проте, сам німець повністю відкинув можливість своєї роботи в Реалі.
"Це абсолютно виключено", - відповів Льов на питання видання Marca щодо того, чи можливий його прихід в королівський клуб замість Зідана.
"В даний момент я цей варіант навіть не розглядаю, думками я повністю на чемпіонаті світу. Упевнений, Реал знайде гідну заміну Зідану", - цитує Льова портал football.ua.
Нагадаємо, що Зідан може очолити найбагатшу збірну світу.
Крім того, в Іспанії правдиво розповіли про те, чом Зідан покинув пост.
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