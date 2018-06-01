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01.06.2018  18:20

Тренер збірної Німеччини про роботу в Реалі: Категорично ні

Йоахім Льов

Тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не очолить Реал.

Після того, як Зідан покинув тренерське крісло мадридського клубу, в структурі галактікос з'явилася вакантна посада. 

Одним з тих, хто тут же потрапив в шорт-лист, за інформацією ЗМІ, був Йоахим Льов. Проте, сам німець повністю відкинув можливість своєї роботи в Реалі.

"Це абсолютно виключено", - відповів Льов на питання видання Marca щодо того, чи можливий його прихід в королівський клуб замість Зідана.

"В даний момент я цей варіант навіть не розглядаю, думками я повністю на чемпіонаті світу. Упевнений, Реал знайде гідну заміну Зідану", - цитує Льова портал football.ua.

Нагадаємо, що Зідан може очолити найбагатшу збірну світу.

Крім того, в Іспанії правдиво розповіли про те, чом Зідан покинув пост.





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